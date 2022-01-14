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Haberler Yaşam PKK’lı teröriste ilaç veren eski hemşireye hapis istemi

PKK’lı teröriste ilaç veren eski hemşireye hapis istemi

14.1.2022

PKK’lı teröriste ilaç veren eski hemşireye hapis istemi
ADIYAMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıkan terörist Volkan Bora'ya ait not defterini incelemeye aldı. İncelemenin ardından, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'ya ilaç sağladığı öne sürülen eski hemşire Süreyya R.Ç. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak ilgili mahkemeye gönderildi.