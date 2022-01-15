“İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var”

EGE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, 'Omicron' varyantının etkisiyle artan Covid-19 vakaları sonrası yoğun bakım servislerinde, geçen yıla kıyasla yarı yarıya artış olduğunu söyledi. Son günlerde grip (influenza) vakalarında artış olduğuna da dikkat çeken Taşbakan, "İki virüsün birlikte olduğu hastalarımız var. Böyle durumlarda hastalık biraz daha klinik, daha ağır seyredebiliyor" dedi.

GRİP AŞISI DA OLUN

Taşbakan, "Ne yazık ki İzmir'de Omicron vakaları her geçen gün artıyor. Bulaşıcılığı çok yüksek olduğu gibi antikor yanıtından da kaçabiliyor. Bu büyük bir sorun. İzmir gibi aşılanma oranlarının yüksek olduğu bir şehirde dahi vakalardaki artışı, varyantın yapısına bağlayabiliriz. 220'den fazla mutasyonu içinde barındırabiliyor" diye konuştu. 'Omicron'un risk grubu olmayan ya da aşılı kişilerde daha hafif seyrettiğini belirten Prof. Dr. Taşbakan, "Bu kişilerde soğuk algınlığı, boğaz ağrısı gibi görülebiliyor. 'Delta' varyantında zatürre olguları görüyorduk. Omicron üst solunum yollarında kendini gösteriyor. Grip de bu yıl çok arttı, vatandaşların onun da aşısını olmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.