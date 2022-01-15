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İspanyol tatlısı churros nasıl yapılır? En kolay churros tarifi...

Lezzetiyle dikkat çeken churros; İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan, bir tür kızarmış hamur tatlısı olarak bilinir. Genellikle kahvaltıda champurrado, café con leche, sıcak çikolata veya süt reçeline batırılarak yenir. Peki Churros nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...