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İspanyol tatlısı churros nasıl yapılır? En kolay churros tarifi...

Lezzetiyle dikkat çeken churros; İspanya, Portekiz, Fransa, Filipinler, İbero-Amerika ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan,  bir tür kızarmış hamur tatlısı olarak bilinir. Genellikle kahvaltıda champurrado, café con leche, sıcak çikolata veya süt reçeline batırılarak yenir. Peki Churros nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

15.01.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022, 17:14

İspanyol tatlısı churros nasıl yapılır? En kolay churros tarifi...

Basit yapılışı ve geleneksel lezzetlerimize benzemesiyle Türk mutfağının damak tadına da hitap eden Churros pratik şekilde hazırlanan bir hamur tatlısıdır. İşte churros tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

İspanyol tatlısı churros nasıl yapılır? En kolay churros tarifi...

CHURROS TARİFİ

CHURROS İÇİN MALZEMELER:

1 çay fincanı su

10 yemek kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay fincanı un

1.5 litre sıvı yağ (kızartma için)

8 yemek kaşığı şeker (üzerine serpmek için)

1 çay kaşığı toz tarçın (üzerine serpmek için)

İspanyol tatlısı churros nasıl yapılır? En kolay churros tarifi...

CHURROS YAPILIŞI

Un elenip mahleple karıştırılır ve tencerede su, yağ, şeker, tuz koyularak kaynamaya bırakılır.

Kaynayan karışımın altı kısılarak yavaş yavaş unlu karışım ilave edilir.

Yaklaşık iki dakika sonra hamur yumuşak bir kıvam alınca ocaktan alınır ve 30 saniye kadar mikserle çırpılır ardından soğutulur.

Hamur kıvamını altıktan sonra bir adet yumurta eklenerek çırpmaya devam edilir, ardından diğer yumurtalar da eklendikçe çırpmaya devam edilir.

Hamur 15 dakika dinlendikten sonra sıkma torbasına doldurulur.

Kızgın yağda arzu edilen uzunlukta kızartılır ve kızartma işleminin ardından kağıt havluyla fazla yağı alınır.

Toz şeker eklenerek çikolata sosuyla servis edilir. Şimdiden afiyet olsun...