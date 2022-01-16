İstanbul'da yaşayan ve çocuklarına konulan SMA hastalığı teşhisiyle hayatları kabusa dönen Burak ve Zehra Özkesemen çiftinin tek umudu, hayırseverlerden uzanacak bir yardım eli. Özkemen çiftinin 19 aylık kızları Berinay yutkunamıyor, öksüremiyor, cihaz yardımı olmadan nefes bile alamıyor. Burnundan verilen mama ile besleniyor. Yaşıtı çocuklar yürümeye başlarken o yatağa bağlı yaşıyor. 2 yaşına kadar uygulanabilen tedavi için Berinay'ın son 5 ayı kaldı. Her geçen gün hayattan biraz daha uzaklaşıyor. Çocuklarının durumu karşısında çaresiz kalan ailenin tek umudu yurtdışından getirilen 'Zolgensma Gen' terapisi adı verilen ilaç. Ancak ailenin 2 milyon 196 bin dolar tutarındaki ilacı alacak gücü yok.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Baba Burak Özkesemen, "Biricik evladımızın yaşaması için yurtdışından temin edilen ilaca ihtiyacımız var. Zaman aleyhimize işliyor. Geçen her saat kızımız hayattan kopuyor. Minicik bedeniyle mide ameliyatı oldu. Kızımla oyunlar oynayacağımız bu dönemde onu solunum cihazına bağlıyoruz. Elinden tutup gezdirmeyi, onunla oynamayı, öpmeyi, sarılmayı çok istiyorum. Berinay'ımız için desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

'RAHAT NEFES ALSIN'

Anne Zehra Özkesemen ise, "Her anım kızım acaba nefes alabiliyor mu kaygısıyla geçiyor. Yani çocuğum uyurken ben nefesini sayıyorum; acaba nabzı kaç oldu, acaba oksijen alıyor mu diye. Berinay rahat nefes alsın istiyorum, yaşıtları gibi sağlığına kavuşsun istiyorum. Kızımın sağlığına kavuşmasının önündeki tek engel maddiyat. Lütfen kızımıza yardım edin" dedi. Çocukları için Ankara Valiliği'nden izinli olarak yardım kampanyası başlatan aile hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

VALİLİK İZNİYLE HESAP AÇILDI

AİLELERİN Ankara Valilik onaylı yardım hesapları ve iletişim bilgileri şu şekilde: Burak Özkesemen 0552 349 37 69 IBAN numarası: TR34 0020 5000 0972 7322 0000 01 (Kuveyt Türk / Berkay Özkesemen)

NİDA ALADAĞ