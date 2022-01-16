Eğitimde öğretmen devrimi başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin öğrenci başarısına doğrudan etkisini gözeterek bir dizi önemli düzenlemeyi hayata geçiriyor. Buna göre kıdem arttıkça öğretmenlerin maaşı da memuriyet derecesi de artacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek içi eğitimden geçecek. Yazılı sınava girecek, başarılı olursa uzman öğretmen olarak 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak. 10 yıllık uzman öğretmenler ise, 240 saatlik mesleki eğitimi tamamlayıp, sınavı geçerse başöğretmen unvanıyla birlikte ilave 1 derece ve 2.000 lira maaş artışı kazanacak. Ayrıca okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor. Öğretmenler 15'er günlük görevlendirme ile Türkiye'nin her noktasındaki farklı okullara özgü tecrübeyi, başarıyı yerinde görüp inceleyecek. ■ BURAK ERDEM ÇELİK

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