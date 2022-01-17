29 Mayıs Okulları’nda hayata hazırlanıyorlar

Akademık, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda elde ettiği başarılarla adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Bornova Koleji, geçtiğimiz yıldan bu yana yoluna devam ettiği "29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü" ismiyle de başarıdan başarıya koşuyor. 2020 yılında Ankara Etimesgut Kampüsü'nü de bünyesine dahil ederek eğitim anlayışını genişleten Türkiye Diyanet Vakfı, 29 yıldır İzmir'in ve Türkiye'nin en seçkin okulları arasındaki yerini koruyan Bornova Kampüsü'nün eğitim tecrübesinden yola çıkarak şube sayısını artırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

YURT DIŞINDA DA BÜYÜK BAŞARI

29 Mayıs Okulları Bornova Kampüs Müdürü Güven Gülkaya, "Her öğrencimizin farklı ve özel olduğu bilincinden hareketle, onların yeteneklerini keşfediyor, hayata hazırlıyoruz. İnsanlığa faydalı bireyler yetiştirmek için alanında uzman idareci ve öğretmenlerimiz, koçluk sistemimiz, yoğun yabancı dil eğitimi ve etüt çalışmalarımız ile öğrencimizin hem akademik hem de kişilik ve ahlaki gelişimine katkı sağlayan çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Öğrencılerıne içinde bulunduğumuz çağın becerilerini benimseyen, ihtiyaçlarını anlayıp kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan bir eğitim yaklaşımı sunduklarının altını çizen Gülkaya, sadece ülkemizde düzenlenen ve öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna taşıyacak kitlesel sınavlarda değil, farklı dünya ülkelerinde yürütülen uluslararası programlarda da büyük başarılara imza attıklarını belirtti. FPSPI'NIN (Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı) Türkiye ulusal finallerinde iki takım halinde katılarak Türkiye şampiyonu olan ve Amerika'da düzenlenen dünya elemelerinde dünya derecesi alan ortaokul öğrencilerinin bu yıl da dünya 2'ncisi olduklarını ifade eden Gülkaya, "Ulusal ve uluslararası programlarıyla öğrencilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı programlarında kendilerini ve okulumuzu temsil ediyor" dedi.

Donanımlı binaları, yeşil alanları, açık ve kapalı spor salonları, teknolojik altyapısı, laboratuvarları, branş derslikleri ve fiziki donanımıyla öğrenci ve öğretmenlerine ayrıcalıklı bir dünya sunduklarını belirten Gülkaya, ana sınıfından liseye kadar tam gün eğitim veren kampüste ana diline hakim ancak İngilizce'yi de ana dili kadar iyi kullanan, üçüncü dil olarak da Almanca'da kendini geliştiren öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.

EĞİTİME YÖN VEREN OKUL

29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü'ndeki kaliteli ve nitelikli eğitimi Türkiye'nin her yerine taşımak amacıyla çalışmalar başlatıldığını belirten Gülkaya, "29 yıllık birikimimizle İzmir'de eğitime yön veren okul haline geldik. Yabancı dil eğitimini dünyaya açılan kapının anahtarı olarak görüyoruz. 29 Mayıs Bayraklı Anaokulu, 29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü Ana Sınıfı ve 29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü 1. sınıf öğrencileri için okullarımızda İngilizce öğretiminde Bilingual (Çift Dilli Eğitim) uygulanıyor" diye konuştu.

ARAŞTIRMAYI SEVEN BİREYLER

29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü'nde elde edilen başarıların salgın şartlarına rağmen eğitimin ve sınavlara hazırlık sürecinin ne denli disiplinli ve başarılı uygulandığını gözler önüne serdiğini söyleyen Gülkaya, "2021 LGS'de 8. sınıf öğrencilerimiz Zeynep Taş ve İsmail Alp Üşenmez LGS'de tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye 1'incisi oldu. Ayrıca 2021 YKS'de de Türkiye genelinde ilk 50'de 1, ilk 1000'de 7, ilk 5000'de 26, ilk 10.000'de 39, ilk 20.000'de 66, ilk 50.000'de 90 derece elde edildi" dedi ve geleceğin Türkiyesine başarılı ve araştırmayı seven bireyler yetiştirdiklerini söyledi.

SINAVLAR 19-20 ŞUBAT 2022'DE

29 Mayıs Okulları Bursluluk ve Kayıt Kabul Sınavı'nın 19-20 Şubat tarihlerinde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar düzeyinde gerçekleştirileceğini söyleyen Gülkaya, sınav başvurularının www.29mayis. com.tr adresinden online olarak yapılabileceğini söyledi.