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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuç sorgulama...

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuç sorgulama...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sonuçları merakla bekleniyordu. 8-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen sınav sonrası sonuçların açıklanma tarihleri araştırılıyordu. Gelen son dakika bilgisine göre AÖF sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası...

17.01.2022, 11:44

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuç sorgulama...

AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyordu. AÖF sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre AÖF sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF sınav sonucu sorgulama sayfası...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF final sonuçları açıklandı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyordu. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi geldi ve sonuçlar açıklandı!

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; "Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz". açıklamalarına yer verildi.