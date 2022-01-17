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Haberler Yaşam Destan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir'in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Destan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir'in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'Destan'ın yedinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman, yeni bölüm için heyecanı zirveye taşıdı. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir. İşte Destan yeni bölümde yaşanacaklar....

17.01.2022, 15:33

Destan’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir’in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir.

Destan’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir’in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Destan’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir’in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder.

Destan’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir’in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Destan’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir’in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar.

Destan’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir’in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

Destan’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir’in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...