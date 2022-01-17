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Destan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Balamir'in ihaneti ortaya çıkacak mı?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Destan'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'Destan'ın yedinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman, yeni bölüm için heyecanı zirveye taşıdı. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir. İşte Destan yeni bölümde yaşanacaklar....