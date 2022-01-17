Sabahları elma ve patates yerseniz... Etkisine inanamayacaksınız!

İncir ve kuru kayısı gibi kuru meyvelerin metabolizmayı hızlandırdığına işaret eden Özcan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir ayda sağlıklı ve kalıcı, aç kalmadan zayıflamak, vücudunuzu toksinlerden arındırmak ve gençleşmek istiyorsanız ihtiyacınız olan 1 tutam yapraklı kereviz sapı, 5 kırmızı dolmalık biber, 7 salatalık ile 6 domates. Tüm malzemeleri rendeleyin ve karıştırın. Üzerine tatlandırmak için az kaya tuzu veya az limon suyu ilave edebilirsiniz. Bu karışımı gün boyunca acıktıkça birer tatlı kaşığı tüketin. Bir diğer alternatif ise şöyle: Bir havuç ve tohumları ayıklanmış 6 kırmızı biberi rondodan geçirin. Üzerine 3 limonun suyunu ilave edin. Bu karışımı bir ay boyunca her gün düzenli tüketmek size kalıcı, sağlıklı zayıflamanızı sağlar. Bu karışımı düzenli olarak özellikle yemek öncesi tükettiğinizde iştahınız kapanır, yemek porsiyonlarınız çok ciddi oranda küçülür. Günlük olarak hazırlanması gereken her iki karışım da hamileler ve şeker hastaları için uygun değildir."