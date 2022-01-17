Uçuslarda PCR testi zorunluluguna devam

ÖNCEKİ gün PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığının açıklanmasının ardından, dün yeni bir karar alındı. Şehirlerarası uçuşlarda PCR testi istenmesine devam edilecek. Toplu etkinlik, seyahat, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı. Valiliklere dün gönderilen yeni genelge ile uçakla şehirlerarası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde korona geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenilmesine devam edileceği belirtildi.