Başkan erdoğan’ın hediyesini ömür boyu saklayacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün ziyaret ettiği Aydın'da, doğum gününün olduğunu öğrenip kendisine 22 ayar altın bilezik hediye ettiği üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem Yeni Asır'a konuştu. Hayatının en mutlu anı oldugunu belirten Tuğçe, "Cumhurbaşkanımız gelmeden önce onu rüyamda gördüm. Onunla görüşmek bile hayaldi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kesir sayesinde Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Çok heyecanlıydım. Hatıra fotoğrafı çektireceğimiz sırada doğum günüm olduğunu söyledim. Hediye olarak altın bilezik hediye etti ve 'baktıkça beni hatırlarsın' dedi. Çok mutlu oldum. Ölene kadar saklayacağım. Bu bilezik ailemizde nesilden nesle kalacak" dedi. Anne Fatma Öktem ise bileziği bankada muhafaza edeceklerini söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE