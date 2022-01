Erzincanlılardan kalpleri ısıtan destek

Can Erzincanlılar Derneği tarafından toplanan kışlık giyecek ve kitaplar Tercan ’daki köy okuluna gönderildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren Can Erzincanlılar Derneği, sosyal destek kampanyalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dar gelirli vatandaşlara gıda, mont ve ayakkabı desteğinde bulunan dernek, 'Çocuklar üşümesin, bir küçük tebessüm' isimli projeleri kapsamında bu kez de Doğu'nun köy okullarından birindeki minikleri sevindirdi. Derneğin kadın kolları ve gönüllü üyeleri tarafından örülen atkı ve bereler ile dernek üyeleri, yurt dışındaki Erzincanlı gurbetçiler ve Hollanda Can Erzincanlılar Vakfı'nın desteğiyle alınan mont, ayakkabı ve kitaplar, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Oğulveren Köyü'nde bulunan ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere gönderildi. Can Erzincanlılar Derneği Başkanı Hanifi Baki, "Sosyal projelerimizle yüreklere dokunmaya devam edeceğiz" dedi. ■ HACER ÖNOĞLU ÜLGER