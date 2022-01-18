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Haberler Yaşam Korona hapı ay sonunda piyasada

Korona hapı ay sonunda piyasada

18.1.2022

Korona hapı ay sonunda piyasada
KORONA virüs salgınıyla mücadelede geliştirilen aşıların yanı sıra hap ve burun spreylerine yönelik çalışmalar sürüyor. Ölüm oranını önemli ölçüde azalttığı belirtilen hapın ay sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yıl için üretilmesi hedeflenen miktar belli oldu. Le Parisien gazetesinin haberinde, ağız yoluyla alınan ilaç ile ilgili veriler belli oldu. Laboratuvar sonuçlarına göre, Paxlovid hapı, belirtilerin başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye yatma veya ölüm riskini yüzde 89 oranında azaltıyor. Fransa'da kullanıma sunulacak haptan 120 milyon kutu üretilmesi hedefliyor.