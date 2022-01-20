Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yayın tarihi belli oldu!

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yayın tarihi belli oldu!

Atv ekranlarında fırtınalar estirmeye hazırlanan ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek olan Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi belli oldu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan 'Yalnız Kurt'un yayınlanan tanıtımları ise büyük merak uyandırdı. İşte Yalnız Kurt yayın tarihi...