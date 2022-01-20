İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 20 Ocak Perşembe hava durumu....

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu