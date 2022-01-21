18 milyon öğrenci için karne zamanı

TÜRKİYE genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yarı yıl tatiline girecek. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler için yarıyıl tatili 24 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 4 Şubat 2022 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında yapacak.

"NOTLAR PAZARLIK KONUSU OLMAMALI"

KLİNİK Psikolog Doğancan Dursun, karnenin çocukla asla pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini söyledi. Karne alan çocuğa, sürpriz küçük bir hediyenin iyi geleceğini söyleyen Dursun, "Bu hediye, notlardan bağımsız olarak çocuğa dönem boyunca gösterdiği emek ve çabanın takdiri hak ettiğini gösterir. Ancak önceden anlaşılan 'Notların 90 olursa sana şunları alacağız' şeklinde bir tutum yanlıştır" dedi.

Kent Alsancak Tıp Merkezi'nde görev yapan Dursun, "Pek çok ebeveyn başarısız karne karşısında ne yapması gerektiğini soruyor. Oysa başarılı karne karşısında da doğru tutum önemli. Unutmayalım ki vaat edilen her ödül, kaygıyı beraberinde getiren gizli bir ceza gibidir" diye konuştu.