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Kim Milyoner Olmak İster'de 100 Bin TL'lik soru

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 100 bin liralık sorunun yanıtları merak konusu oldu. Soruda, 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmayla satılarak çiftliklerde çalıştırılan Avrupa ülkesi soruluyor.

21.01.2022, 23:01

Kim Milyoner Olmak İster’de 100 Bin TL’lik soru

ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmayla satılarak çiftliklerde çalıştırılmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu.

İşte yanıtı merak edilen 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmayla satılarak çiftliklerde çalıştırılmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

SORU: 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmayla satılarak çiftliklerde çalıştırılmıştır?

A- Danimarka
B- Norveç
C- İsviçre
D- Belçika

Sorunu cevabı C şıkkı olan İsviçre.