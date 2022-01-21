Kolayca hazırlayabileceğiniz pofuduk tavuk tarifi

Yapması kolay ve çok zevkli pofuduk tavuğun yanında patates kızartması ve salata ile muhteşem ötesi bir öğün hazırlayabilirsiniz. Peki pofuduk tavuk nasıl yapılır? Pofuduk tavuk için malzemeler nelerdir? İşte pofuduk tavuğa dair detaylar...
Yöresel mutfaklarımızda gizli kalmış lezzetlerden biri de Muğla mutfak kültüründe bulunan tavuk yemeklerinin en popülerlerinden biri olan 'pofuduk tavuk'tur.Yediden yetmişe herkesin severek yediği pofuduk tavuk nasıl yapılır? Pofuduk tavuğun malzemeleri nelerdir? En kolay pofuduk tavuk tarifi...
Yapması kolay ve çok zevkli pofuduk tavuğun yanında patates kızartması ve salata ile muhteşem ötesi bir öğün hazırlayabilirsiniz. Peki pofuduk tavuk nasıl yapılır? Pofuduk tavuk için malzemeler nelerdir? İşte pofuduk tavuğa dair detaylar...
POFUDUK TAVUK İÇİN MALZEMELER
Yarım Tavuk Göğsü
1 Yumurta Sarısı
1 Yk Yoğurt
1 Tatlı K. Salca
2 Diş Sarımsak
1 Çk. Tuz
1 Çk. Pulbiber
1 Çk. Kekik
1 Yumurta Akı
Tuz
Kekik
Pul Biber
Kızartmak İçin
Zeytinyağı
POFUDUK TAVUK YAPILIŞI
Tavuk göğsünü ince ince dilimleyin .
Üzerine yoğurt yumurta sarısı ezilmiş sarımsak salça tuz baharat ile harmanlayıp üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında yarım saat kadar bekletin.
Yumurta akını bir çimdik tuz atarak kar haline gelene kadar çırpın baharatlar i ekleyip karıştırın.
Tavaya zeytinyağını ilave edip ocağa alın.
Dinlenen tavuk göğsü nu yumurta akına batırıp kızgın yağda kızartın. Şimdiden afiyet olsun.