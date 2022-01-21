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Kolayca hazırlayabileceğiniz pofuduk tavuk tarifi

Yöresel mutfaklarımızda gizli kalmış lezzetlerden biri de Muğla mutfak kültüründe bulunan tavuk yemeklerinin en popülerlerinden biri olan 'pofuduk tavuk'tur.Yediden yetmişe herkesin severek yediği pofuduk tavuk nasıl yapılır? Pofuduk tavuğun malzemeleri nelerdir? En kolay pofuduk tavuk tarifi...