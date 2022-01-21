  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kolayca hazırlayabileceğiniz pofuduk tavuk tarifi

Kolayca hazırlayabileceğiniz pofuduk tavuk tarifi

Yöresel mutfaklarımızda gizli kalmış lezzetlerden biri de Muğla mutfak kültüründe bulunan tavuk yemeklerinin en popülerlerinden biri olan 'pofuduk tavuk'tur.Yediden yetmişe herkesin severek yediği pofuduk tavuk nasıl yapılır? Pofuduk tavuğun malzemeleri nelerdir? En kolay pofuduk tavuk tarifi...

21.01.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022, 17:02

Kolayca hazırlayabileceğiniz pofuduk tavuk tarifi

Yapması kolay ve çok zevkli pofuduk tavuğun yanında patates kızartması ve salata ile muhteşem ötesi bir öğün hazırlayabilirsiniz. Peki pofuduk tavuk nasıl yapılır? Pofuduk tavuk için malzemeler nelerdir? İşte pofuduk tavuğa dair detaylar...

Kolayca hazırlayabileceğiniz pofuduk tavuk tarifi

POFUDUK TAVUK İÇİN MALZEMELER

Yarım Tavuk Göğsü

1 Yumurta Sarısı

1 Yk Yoğurt

1 Tatlı K. Salca

2 Diş Sarımsak

1 Çk. Tuz

1 Çk. Pulbiber

1 Çk. Kekik

1 Yumurta Akı

Tuz

Kekik

Pul Biber

Kızartmak İçin

Zeytinyağı

Kolayca hazırlayabileceğiniz pofuduk tavuk tarifi

POFUDUK TAVUK YAPILIŞI

Tavuk göğsünü ince ince dilimleyin .

Üzerine yoğurt yumurta sarısı ezilmiş sarımsak salça tuz baharat ile harmanlayıp üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında yarım saat kadar bekletin.

Yumurta akını bir çimdik tuz atarak kar haline gelene kadar çırpın baharatlar i ekleyip karıştırın.

Tavaya zeytinyağını ilave edip ocağa alın.

Dinlenen tavuk göğsü nu yumurta akına batırıp kızgın yağda kızartın. Şimdiden afiyet olsun.