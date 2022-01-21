Türkiye’nin ilk nakil yüzü 10 yaşında

TÜRKİYE'NİN ilk yüz nakli ameliyatı ile bebekliğinden beri uzak kaldığı sosyal yaşama karışan Uğur Acar, yeni hayatının 10. yılını kutluyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatı ile değişmişti. Nakil öncesinde sokağa bile çıkamayan Acar nakil olduğu Akdeniz Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştı.

"BENİM DOĞUM GÜNÜM"

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda çalışan Acar, "Aslında nakil günü benim doğum günüm, o gün doğmuş gibi hissediyorum. 10 yıl rüya gibi geçti. Yüz naklinden sonra düzenli işim, anlamlı bir hayatım, arkadaşlarım, çevrem oldu. Artık aynaya bakmak mutlu ediyor" dedi. Uşak'ta 21 Ocak 2012'de beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Ahmet Kaya'nın yüzü, o zaman 18 yaşında olan Acar'a nakledilmişti.