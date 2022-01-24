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Haberler Yaşam 2021’de doğan bebeklere en çok Yusuf ve Zeynep isimleri verildi

2021’de doğan bebeklere en çok Yusuf ve Zeynep isimleri verildi

24.1.2022

2021’de doğan bebeklere en çok Yusuf ve Zeynep isimleri verildi

İÇIŞLERI Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi. En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.