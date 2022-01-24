Diyet ürün kullananlar dikkat! O hastalıklara yol açabiliyor

ÇAY VE KAHVE TÜKETİM MİKTARINA DİKKAT

"Ortalama su miktarı erkekler için kilo başı 35 ml iken, kadınlar için 30 ml' dir. Bu ortalama bir değerdir. Spor yapıyorsanız daha fazla olmalıdır. Sıvı olarak meyve suyu, asitli içecek gibi besinlere çok ihtiyacımız yok aslında" diyen Aksoylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlük tüketebileceğiniz yoğurt hakkınızı ayran olarak değerlendirebilirsiniz. Tansiyon probleminiz yoksa ve tüketmeyi seviyorsanız 200 ml soda idealdir. Aşırı çay ve kahve içmek baş ağrısı, ödem, dalgınlık, kas yorgunluğu, kafeinin etkisi bittiğinde sinirlilik durumu, düşük metabolizma hızı gibi sorunlara neden olur. Benim sıvı tüketiminde önceliğim her zaman sudur. Türk kahvesi en favori içeceğimdir. Ayran, soda ve şekersiz olarak yapılmış meyve kompostoları da beslenmemde yer almaktadır."