İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 24 Ocak Pazartesi hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji bugüne ait hava durumunu paylaştı. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte 24 Ocak Pazartesi hava durumu...