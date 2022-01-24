Karlı yollar kana bulandı

Türkiye'de yoğun kar yağışı sonucu birçok ilde kaza meydana geldi. İstanbul'da Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden ve içinde 22 kişi bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

KISA sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ise 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. İstanbul'dan Erzurum'a giden İsmail Binböl (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak, refüje devrildi. Kazada yolculardan Bahti Şen Sibirli (40) olay yerinde hayatını kaybetti, 38 yolcu da yaralandı. 8 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.



Afyonkarahisar'daki kazada ise faciadan dönüldü. İçerisindeki 40 yolcuyla kontrolden çıkan otobüs refüje girerek kaza yaptı. Otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, kazada büyük panik yaşandı. Yaralanan olmadığı kazanın ardından durumun belediyeye bildirilmesi sonucu yolcular için bölgeye sıcak yemek ve battaniyeler ulaştırıldı.

Düzce TEM Otoyolu'nda da yaklaşık 40 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle otoyolda adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre; 3'ü ağır toplamda 18 kişi yaralandı. Yaralılar, yoğun kar yağışı sebebiyle olay yerine güçlükle ulaşabilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. BİR başka kazanın meydana geldiği Aksaray'da da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 turist yaralandı.