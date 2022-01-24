Türkiye kara teslim

Türkiye'yi teslim alan yoğun kar yağışı birçok ilde yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma sürdürdü. Alanya, Gündoğmuş ve İbradı kırsalında kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Samsun- Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle de ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Aksaray'da kaza geçirdikten sonra köy yolunda mahsur kalan şeker hastası vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı. Gaziantep'te yolda kalan vatandaşları ise, belediye araçlarıyla evlerine ulaştırdı. Sivas'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 594 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar altında kalan illerde valilik ve belediye ekipleri, vatandaşların yardımına koştu.