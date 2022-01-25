‘Tek bir afetzedeyi bile evsiz bırakmadık’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki Elazığ depreminin yıl dönümü sebebiyle bir video mesaj yayımladı. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde Elazığ'da 50, Malatya'da 155 binanın yıkıldığını hatırlatan Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları kardeşlerimizin yanına koştu. Vatandaşlarımızı kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla destekledik. Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Elazığ ve Malatya'da 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. 7 ayda ilk 8 bin yuvamızı teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık" dedi.

'ÖZGÜN, SAĞLAM, GÜVENLİ'

MİLLET için yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüme devam edeceklerini kaydeden Kurum, "Riskli yapıları yenilemeye; çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.