Türkiye karda mahsur

3 gündür yoğun bir biçimde etkili olan kar yağışı bütün Türkiye'de hayatı felç etti. Yollar kapandı, uçuşlar durdu. Ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda karayolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmaları sürüyor

İZMİR/ 20 KİŞİ KURTARILDI

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan dağ yolunda mahsur kalan 20 kişi yapılan çalışmalar sonucundan kurtarıldı. Olay, ilçeye bağlı Yenikurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde kalan mahalle ve köylerde kar ve buzlanma ile mücadele için tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

AYDIN/ YOLDA KALDILAR

AYDIN'IN Sultanhisar ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasındaki yolda 15 kişi kardan dolayı mahsur kaldı. Ovacık Yaylası yakınlarında 1'i çekici olmak üzere 4 araç ve içerisindeki 15 vatandaş mahsur kaldı. Yaklaşık 3,5 saat karda mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine AFAD, Büyükşehir Belediyesi, UMKE ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan vatandaşların kurtarılması için seferber olan ekipler, 15 kişiyi kurtardı.

BALIKESİR/ 144 MAHALLEYE ULAŞILAMIYOR

BALIKESİR'İN yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ikinci gününde 144 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı 88, Kepsut'ta 29, Sındırgı'da 14 ve Bigadiç ilçesinde 13 kırsal mahalleye ulaşılamıyor. İl ve ilçe yollarında karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahalle yollarında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe belediyeleri de çalışmalara destek veriyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

DENİZLİ/ ÇAMELİ'DE SICAKLIK EKSİ 16 DERECE

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yanan devam eden kar yağışı ve soğuk hava, etkisini iyice artırdı. Sıcaklığın gece eksi 16 dereye kadar indiği ilçede, son yılların en soğuk günlerinden biri yaşandı. Yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği ilçenin kırsa mahallerinde termometreler eksi 20 dereceleri gösterdi.

AFAD: 6 BİN 750 KİŞİ YURTLARDA MİSAFİR EDİLDİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşın yurtlarda misafir edildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda karayolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve sivil toplum ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

UÇUŞLARI BAŞLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

KAR yağışı nedeniyle tüm seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda pist ve taksi yolları temizleniyor. Havalimanında 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.

● KAZIM YÖRÜKCE ● SUAT SALGIN ● SEBAHATTİN ALP