11 milletvekiline ilişkin fezleke TBMM’ye ulaştı

PKK kamplarında teröristlerle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in fezlekesinin de aralarında olduğu 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı.

11 dosya arasında Semra Güzel'in yanı sıra Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz(2), HDP Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Remziye Tosun (2), Nusrettin Maçin, Nuran İmir, Ebrü Günay ve Hüseyin Kaçmaz'ın da fezlekeleri bulunuyor.