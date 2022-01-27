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Haberler Yaşam İyi ki Varsın Eren filmine KKTC’de özel gösterim

İyi ki Varsın Eren filmine KKTC’de özel gösterim

Gösterime Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Sucuoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

27.1.2022

İyi ki Varsın Eren filmine KKTC’de özel gösterim
TRABZON'DA 2017'de teröristlerin pususunda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin KKTC'de özel gösterimi gerçekleştirildi. Lefkoşa'daki gösterime KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda davetli katıldı. Ersin Tatar, "Hem KKTC'de, hem de Türkiye'de şehit düşenler hepimizin şehitleridir. Rahmetle anıyorum" dedi.