İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 29 Ocak Cumartesi hava durumu....

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı