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Haberler Yaşam ‘Change oto’ operasyonu: 12 kişilik çete çökertildi

‘Change oto’ operasyonu: 12 kişilik çete çökertildi

30.1.2022

‘Change oto’ operasyonu: 12 kişilik çete çökertildi
KAÇAKÇILIK ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yapan bir aracın şase numarasının değiştirilmesinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada, oto kaçakçılığı yapan çete tespit edildi. Ekipler, çetenin Bulgaristan'dan araçları yasal yollarla Türkiye'ye getirdiği ve bu araçların şase numaralarını, Türkiye'de hurdaya çıkmış ya da trafikten men edilen aynı marka ve model araçların şase numaralarıyla değiştirdiğini saptadı. Aydın, Balıkesir, Kütahya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Nevşehir ve Çorum İstanbul, Ankara, Edirne, olmak üzere toplam 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı. ■ İHSAN KARATAŞ