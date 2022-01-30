Zayıflarken bu hatalardan uzak durun! İşte kilo vermeyi zorlaştıran yöntemler...

Sadece diyet sürecine odaklanıp, ideal kiloya ulaşmaya çalışırken yapılan hataların faydadan çok zarara yol açacağını belirten Diyetisyen Sümeyye Peker, zayıflama sürecini ve sonrasını sağlıklı şekilde tamamlanması için yapılması gerekenleri paylaştı. Kilo verme sürecine büyük bir hevesle başlayıp daha yarı yola gelmeden bu isteğinden vazgeçen insanların olduğu biliniyor. Bu doğrultuda zayıflama sürecinde beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirten Peker, sadece diyet sürecine odaklanıp, ideal kiloya ulaşmaya çalışırken yapılan hataların faydasından çok zararı olduğunu aktardı.