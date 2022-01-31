İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! 31 Ocak Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı