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Haberler Yaşam Satranç için işaret dili sözlüğü

Satranç için işaret dili sözlüğü

31.1.2022

Satranç için işaret dili sözlüğü

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, işitme engellilerin satranç oynayabilmesi için işaret dili sözlüğü oluşturduklarını söyledi. Lisanslı satranç sporcusu sayısının 1 milyon 28 bine ulaştığına dikkati çeken Tulay, "Türkiye'de 10 milyon lisanslı sporcu var. Lisanslı her 10 sporcudan biri satranç sporcusu. Bu bizim için önemli" diye konuştu. Satrancı tüm ülkeye yaymak, dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere her kesime ulaştırmak istediklerini belirten Tulay, bunun için yoğun çalıştıklarını vurguladı.