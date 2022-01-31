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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı. Peki İzmir ve Ege'de son durum ne? İşte detaylar...

DHA

31.01.2022, 11:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022, 11:29

Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İzmir’de son durum ne?

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

İŞTE VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.