Bedeni hızla yaşlanan Veysel’in umudu var

DÜNYADA çok nadir görülen ve Türkiye'de yalnızca 4 kişide olduğu tahmin edilen 'erken yaşlanma' (Progeria) hastalığına karşı mücadele veren 9 yaşındaki Veysel Çözvelioğlu, yaşam enerjisini, hayallerini ve bir gün iyileşebilme umudunu asla yitirmiyor. Hastalık dünyada ortalama 8 milyon kişide 1 görülüyor. Boy ve kilo gelişimleri yaşıtlarına göre geri olan Progeria hastası çocuklarda büyüdükçe kemik kaybı, damar sertliği ve kalp rahatsızlığı gibi 50 yaş ve üzeri insanlarda görülen problemler ortaya çıkıyor. Hastalık, herhangi zihinsel bir geriliğe yol açmıyor hatta bu hastalığı taşıyan çocukların yaşıtlarına göre daha üstün zekaya sahip olduğu düşünülüyor. Küçük bedeni hızla yaşlansa da yaşam enerjisi ve umudunu asla kaybetmeyen Veysel, okulunda bulunan astronot, uzay gemisi ve dinozor heykellerini çok sevdiğini dile getirerek, "En çok resim yapmaktan hoşlanıyorum ama büyüyünce asker ya da polis olmak istiyorum." dedi.

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