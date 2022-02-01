İzmir hava durumu! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! 1 Şubat Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıklareli çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı