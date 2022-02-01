Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye taburcu oldu

GAZİANTEP'TE Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye (4), Antalya'daki 37 günlük tedavisini tamamlayarak taburcu edildi. Şahinbey'de, 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde 2 köpeğin saldırısında başından yaralanan Asiye, Antalya'ya sevk edildi. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi'nde 4 saatlik operasyon geçiren Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, başına nakledildi. Yoğun bakımdan servise alınan kıza 14 Ocak'ta kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyon yapıldı. Dün tedavisi tamamlanarak taburcu olan Asiye, babası Hüseyin ve annesi Zeynep Ateş ile yola çıktı.

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