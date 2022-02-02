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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde bir restoranda saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.