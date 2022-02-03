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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

03.02.2022, 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022, 09:34

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

KOÇ: ÖNÜNÜZE çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız. Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

BOĞA: KENDİ duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz. Partnerinizle takışmayın. Nasıl olsa o, haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden, ilişkiniz tehlikeye giriyor.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız.
Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

YENGEÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz. Soruların cevabını, partnerinize sormadan çözümleyemezsiniz. Karşılıklı her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

ASLAN: FIRSATLARI iyi bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman başarı da sizi olacaktır. Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. isteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

BAŞAK: SON günlerde çok fazla asabi olmanız çevreniz tarafından hiç de hoş karşılanmıyor. Duygularınızı ifade ederken titiz davranıyor ve karşınızdaki kişi tarafından bazen yanlış algılanıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

TERAZİ: İŞ yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Bugün oldukça hassas bir gününüzdesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor ve size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

AKREP: MANTIĞINIZ bugün işe yaramayabilir. Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız. Bugün hata yapmaya açıksınız.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

YAY: İŞ yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Nedensiz öfkelerinizin sebebi ise içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman çok kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

OĞLAK: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

KOVA: DOSTLARINIZIN iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Eski hatalarınızı düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

BALIK: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz. Oysa onun yapabileceği fazla bir şeyi yok.