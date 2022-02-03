Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

KOÇ: ÖNÜNÜZE çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız. Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: ÖNÜNÜZE çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız. Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.
BOĞA: KENDİ duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz. Partnerinizle takışmayın. Nasıl olsa o, haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden, ilişkiniz tehlikeye giriyor.
İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız.
Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.
YENGEÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz. Soruların cevabını, partnerinize sormadan çözümleyemezsiniz. Karşılıklı her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.
ASLAN: FIRSATLARI iyi bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman başarı da sizi olacaktır. Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. isteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.
BAŞAK: SON günlerde çok fazla asabi olmanız çevreniz tarafından hiç de hoş karşılanmıyor. Duygularınızı ifade ederken titiz davranıyor ve karşınızdaki kişi tarafından bazen yanlış algılanıyorsunuz.
TERAZİ: İŞ yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Bugün oldukça hassas bir gününüzdesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor ve size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.
AKREP: MANTIĞINIZ bugün işe yaramayabilir. Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız. Bugün hata yapmaya açıksınız.
YAY: İŞ yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Nedensiz öfkelerinizin sebebi ise içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman çok kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.
OĞLAK: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz.
KOVA: DOSTLARINIZIN iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Eski hatalarınızı düşünmelisiniz.
BALIK: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz. Oysa onun yapabileceği fazla bir şeyi yok.