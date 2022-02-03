Günlük burç yorumları - 3 Şubat Perşembe

İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız.

Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.