İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 4 Şubat Cuma hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.