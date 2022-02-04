İzmir hava durumu! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı! 4 Şubat Cuma hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporuınu yayınladı. İşte 4 Şubat Cuma hava durumu...
İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu,İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 4 Şubat Cuma hava durumu....
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1:Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 800 m. üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sabah saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Isparta çevreleri ile iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu
MUŞ °C, 3°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu