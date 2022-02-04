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Haberler Yaşam Öldürdükleri kişiyi kelepçeli gömmüşler

Öldürdükleri kişiyi kelepçeli gömmüşler

İstanbul Büyükçekmece'de dört gündür yapılan çalışmalar sonucu cesedi bulunan Murat Kartal'ın kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı.

DHA

04.02.2022, 20:00

Öldürdükleri kişiyi kelepçeli gömmüşler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı.

Cesedin deforme olduğu belirtildi. Ancak üstündekilerin Kartal'ın evden çıkarken giydiği kıyafetler olduğu belirlendi. Deniz polisinde katıldığı çalışmalar sırasında kelepçeli gömülen Kartal'ın cesedinin kepçeye takıldığı kaydedildi. Ceset savcının incelemesinin tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek