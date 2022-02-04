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Öldürdükleri kişiyi kelepçeli gömmüşler

İstanbul Büyükçekmece'de dört gündür yapılan çalışmalar sonucu cesedi bulunan Murat Kartal'ın kelepçeli olarak gömüldüğü ortaya çıktı.