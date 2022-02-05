Almanya ölüme terk etti Türkiye uçak gönderdi

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, yeterli sağlık hizmeti alamaması üzerine tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Ambulansla özel hastaneye götürülen Demiray'ın tedavisine vakit kaybedilmeden başlandı. Demiray'ın kızı Reyhan Demiray, 64 yaşındaki babasının Almanya'da yeterli tedavi alamaması üzerine Türkiye'ye nakli için Frankfurt Başkonsolosluğuna dilekçe verdiklerini söyledi.

DOKTORDAN KÜSTAH SORU

Babasının Ocak ayının 23'ünde rahatsızlandığını belirten Reyhan Demiray, "Bunun üzerine sağlık görevlilerini çağırdım. Tetkikleri yapıldıktan sonra 'İsterseniz hastaneye götürmeyelim, kendi aile hekiminize götürün' diyerek başlarından savmaya çalıştılar. Ben direttikten sonra babamı hastaneye yatırabildim. Burada hastane seçme şansınız yok, neresi boşsa oraya yatırıyorlar" dedi.

Almanya'daki hastanede babasının iyi bakım alamadığını kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen Demiray, "Babamın doktoru beni aradığında, 'Babanız kanser, bunun tedavisi yok, ameliyat da yok. Siz babanızı Türkiye'ye götürmek istiyormuşsunuz. Peki babanızın nerede ölmesini istersiniz?' diye sordular bana. Bu konuşmadan sonra Başkonsolosluğa dilekçe verdim" ifadelerini kullandı. Demiray, babasının Türkiye'ye naklini sağlayan Türk yetkililere teşekkür etti.