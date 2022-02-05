Türkiye’nin nüfusu pandemide yükseldi

TÜİK'in 2021 yılı için açıkladığı adrese dayalı nüfusa göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi, kadın nüfus 42 milyon 252 bin oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.1'ini erkekler, yüzde 49.9'unu ise kadınlar oluşturdu.

ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin oldu. Bu nüfusun yüzde 49.7'sini erkekler, yüzde 50.3'ünü kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında ise binde 5.5 iken, 2021 yılında binde 12.7 olarak belirlendi. Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6.8'e düştü.

İZMİR ÜÇÜNCÜ SIRADA

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye yükseldi. Türkiye nüfusunun yüzde 18.71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir, nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller arasında yer aldı. Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il olarak açıklandı. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

ÇALISMA ÇAGINDAKİ NÜFUS ORANI YÜZDE 67.9

ÇALIŞMA çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2021 yılında yüzde 67. 9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 22.4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den yüzde 9.7'ye yükseldi.