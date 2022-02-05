TURKOVAC’ın yeni serileri 81 ile dağıtıldı

TÜRKİYE'NİN yerli aşısı Turkovac'ın yeni serilerinin ülke genelindeki şehir hastanelerine dağıtımına başlandı. Sağlık memuru ve soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, aşının 81 ile sevkiyatının başladığını belirterek, "İlk sevkiyat Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yapıldı. Oradan da şehir hastanesine teslim edilecek. Aşının saklama koşulları 2-8 derece arasında yapılıyor. 81 vilayete kendi araçlarımız var. Frigolu TIR'larımız, kamyonlarımız var. Ayrıca sevkiyat 81 vilayette küçük soğuk zincir araçlarımızla yapılıyor" diye konuştu.

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