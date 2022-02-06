Bakan Özer’den yüz yüze eğitim mesajı: 81 ilimizde eğitim öğretime...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada okulların yarın açılmayacağına ilişkin spekülasyonlara cevap verdi. "Kapatmak bir çözüm değil" diyen Özer sürecin zor olduğunu ancak ilk yarıda başarıldığını aktardı.

Aynı şekilde ikinci dönemde de yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirten Özer şunları kaydetti:

OKULLAR AÇILACAK: AYNI KARARLILIKLA DEVAM

"Beş ayı başarılı bir şekilde geçirdik. Eğitimde kesintiye uğramadan zor bir süreci geride bıraktık. Hem o kurallara uymak hem de maske ile ders anlatmak ve dinlemek zordu. Bu sürecin kahramanları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Aynı başarı ve kararlılıkla tüm kademelerde 81 ilimizde eğitim öğretime devam edeceğiz. "

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