Günlük burç yorumları - 6 Şubat Pazar

KOÇ: AY, burcunuzda ilerliyor. Sosyal çalışmalarınız ve aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Ayrıca eğlence yaşantınız da canlanıyor. Birçok davet alacak ve eğlence ortamlarında bulunacaksınız.
Burcunuzu haftanın son gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 6 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: AY, burcunuzda ilerliyor. Sosyal çalışmalarınız ve aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Ayrıca eğlence yaşantınız da canlanıyor. Birçok davet alacak ve eğlence ortamlarında bulunacaksınız.
BOĞA: KARİYERİNİZİN ön plana çıkmasıyla güç savaşları içinde olacaksınız. İş çevresindeki konumunuzdan dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecek. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.
İKİZLER: BUGÜN Ay'ın konumu, sizi daha fazla enerjik yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.
YENGEÇ: İÇ güdülerinizin siz sağlayacağı avantajlar sayesinde, bir başarıya kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz.
Bugün, mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.
ASLAN: ANİ gelişen fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmelisiniz. Düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.
BAŞAK: SİZİ farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Arkadaş çevrenizde de aktif olduğunuz bir gündesiniz.
TERAZİ: BAŞKALARININ fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız.
AKREP: AİLENİZİN hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Onlarla ortak çalışmalar içinde olmanız sizi mutlu edecek. Fakat çevrenizi de ihmal etmemelisiniz. Detayların sizi sıkmasına izin vermeyin.
YAY: ÇALIŞMA alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız.
OĞLAK: BURCUNUZDA ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Çevrenize hiç bir zaman taviz vermiyorsunuz.
KOVA: ENERJİK yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Gerçek dostlarınızla bir arada olacaksınız.
BALIK: HER şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, bir çok kişiye garip gelebilir fakat siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi mutlu ediyor.