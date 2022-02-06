Reynmen’in annesini silahla gasp ettiler

"Reynmen" olarak bilinen, şarkıcı ve You- Tuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş, evinde gasp edildi. Cep telefonu çalan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şarkıcı Reynmen'in İstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşayan annesi Nesibe Aktaş, 29 Ocak günü evinde gaspa uğradı. Zilin çalmasıyla daire kapısını açan Nesibe Aktaş, bir anda şüphelinin doğrulttuğu silahla karşılaştı. Gaspçı, Nesibe Aktaş'ın cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Büyük korku yaşayan anne Aktaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alarak kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Yunus K. (25) olduğu belirlendi. Ekipler yerini tespit ettikleri şüpheliyi Esenyurt'ta bulunan adresinde gözaltına aldı. Yunus K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.