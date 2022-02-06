Yunanistan 15 bin 794 göçmeni ölüme yolladı

EGE ve Akdeniz'den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794'ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edilip havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geçen yıl geri itme olaylarında 11 göçmen öldü.

Tepki çeken geri itme olaylarından biri 2020 yılının mart ayında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşandı. Sahil Güvenlik botundaki Yunan askeri, demir sopayla göçmenlerin botunu batırmaya çalışırken görüntülendi. Ölüme terk edilen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.