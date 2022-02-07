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Haberler Yaşam Çocukların velayeti hapisteki babaya verildi

Çocukların velayeti hapisteki babaya verildi

7.2.2022

Çocukların velayeti hapisteki babaya verildi

Kahramanmaraş'ta cezaevindeki Ali D, Tuğçe D'den boşanmak için dava açtı. Mahkeme heyeti, boşadığı çiftin 2 çocuğunun velayetini, annenin uygunsuz hayatı ve uyuşturucu bağımlılığı gerekçesiyle babaya verdi. A.D'nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, kararın Türkiye'de bir ilk ve emsal olduğunu söyledi. İnşaat işçisi 2 çocuk babası Ali D, 2019'da kavgada 1 kişiyi yaralamaktan yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali D, cezaevine girdikten sonra eşi Tuğçe D. çocukları F.Z.D. (6) ile Ç.S.D'yi (4) başka bir adam için terk etti. Ali D, avukatı Öksüz aracılığıyla boşanma ve 2 kızının velayetini almak için dava açtı. Çifti boşayan mahkeme, annenin uygunsuz hayatı ve uyuşturucu bağımlılığı gerekçesiyle çocukların velayetini babaya verdi.