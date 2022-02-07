Çocukların velayeti hapisteki babaya verildi

Kahramanmaraş'ta cezaevindeki Ali D, Tuğçe D'den boşanmak için dava açtı. Mahkeme heyeti, boşadığı çiftin 2 çocuğunun velayetini, annenin uygunsuz hayatı ve uyuşturucu bağımlılığı gerekçesiyle babaya verdi. A.D'nin avukatı Merve Yavuz Öksüz, kararın Türkiye'de bir ilk ve emsal olduğunu söyledi. İnşaat işçisi 2 çocuk babası Ali D, 2019'da kavgada 1 kişiyi yaralamaktan yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali D, cezaevine girdikten sonra eşi Tuğçe D. çocukları F.Z.D. (6) ile Ç.S.D'yi (4) başka bir adam için terk etti. Ali D, avukatı Öksüz aracılığıyla boşanma ve 2 kızının velayetini almak için dava açtı. Çifti boşayan mahkeme, annenin uygunsuz hayatı ve uyuşturucu bağımlılığı gerekçesiyle çocukların velayetini babaya verdi.