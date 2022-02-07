Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

KOÇ: Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir gün. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir gün. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.
BOĞA: Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile problem yaşamanıza neden oluyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aklınızı kullanmalısınız.
İKİZLER: Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışveriş keyfi yapacaksınız.
YENGEÇ: Maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacak. Onlarla yapacağınız işbirlikler, sizi oldukça mutlu edecektir.
ASLAN: Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuzda mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandıracaktır.
BAŞAK: Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.
TERAZİ: İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli.
AKREP: Başarınızı artırma yolunda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çizerek gündeme getiriyorsunuz. Tepkisel davranışlarınızla hedeftesiniz.
YAY: Beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirerek farklı bir statü kazanıyorsunuz.
OĞLAK: Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirmede verdiğiniz savaş, çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona ihtiyacınız var.
KOVA: Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınızı aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, yapmak istediklerinizden de çok olacak.
BALIK: Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmelisiniz. Mantıkla duyguyu karıştırınca zorlanıyorsunuz.