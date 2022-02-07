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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Şubat Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

07.02.2022, 08:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022, 08:32

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

KOÇ: Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir gün. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

BOĞA: Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile problem yaşamanıza neden oluyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aklınızı kullanmalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

İKİZLER: Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışveriş keyfi yapacaksınız.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

YENGEÇ: Maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacak. Onlarla yapacağınız işbirlikler, sizi oldukça mutlu edecektir.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

ASLAN: Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuzda mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandıracaktır.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

BAŞAK: Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

TERAZİ: İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

AKREP: Başarınızı artırma yolunda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çizerek gündeme getiriyorsunuz. Tepkisel davranışlarınızla hedeftesiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

YAY: Beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirerek farklı bir statü kazanıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

OĞLAK: Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirmede verdiğiniz savaş, çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

KOVA: Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınızı aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, yapmak istediklerinizden de çok olacak.

Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazartesi

BALIK: Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmelisiniz. Mantıkla duyguyu karıştırınca zorlanıyorsunuz.